У зеленій сукні та з великою квітковою брошкою: королева Максима пройшлася синьою доріжкою

Королева Максима / © Getty Images

Після церемонії відкриття королева Максима оглянула будівлю, збудовану з урахуванням принципів сталого розвитку, і дізналася більше про те, як технології, включаючи штучний інтелект, можуть сприяти покращенню догляду за великою кількістю людей.

Цього дня Її Величність обрала яскравий образ для світського виходу. На ній була зелена сукня міді від Natan Couture і туфлі зі шкіри від Gianvito Rossi на підборах, підібрані до тону її капелюха.

Королева Максима / © Getty Images

Королева доповнила лук квітковою брошкою Luz Camino, золотим браслетом з кольоровим камінням, сережками з діамантами, рукавичками та клатчем. Її волосся було розпущене, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі. Також Максима зробила манікюр в улюбленому насичено бордовому відтінку.

У Instagram нідерландської королівської родини поділились відео.