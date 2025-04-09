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У зеленій сукні та зі смарагдовою брошкою: розкішний вихід королеви Камілли в Італії
Королева Камілла та король Чарльз відвідали вчора резиденцію посла Великої Британії в Італії, віллу Волконські у Римі.
Їхні Величності зустрілися з членами британської громади в Італії.
На зустрічі королева Камілла з'явилася в яскравій зеленій сукні з невеликим вирізом на грудях та рукавом три чверті. У королеви було бездоганне укладання і макіяж на обличчі, у вухах — перлинні сережки-висячки, а на грудях була пришпилена смарагдова брошка з діамантами, яка колись належала покійній королеві Єлизаветі II. На шиї у Камілли був золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою.
Король одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та блакитну краватку в принт.
Прийом відбувся після того, як королівське подружжя президент Італії Серджо Маттарелла та його дочка Лаура зустріли у столиці. Король і королева відвідали Квірінальський палац, король оглянув Почесну варту у дворі, а королева провела час із першою леді.
Того ж дня Камілла постала на публіці у синій сукні та з улюбленою сапфіровою брошкою королеви Єлизавети II.