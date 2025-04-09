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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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121
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У зеленій сукні та зі смарагдовою брошкою: розкішний вихід королеви Камілли в Італії

Королева Камілла та король Чарльз відвідали вчора резиденцію посла Великої Британії в Італії, віллу Волконські у Римі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Їхні Величності зустрілися з членами британської громади в Італії.

На зустрічі королева Камілла з'явилася в яскравій зеленій сукні з невеликим вирізом на грудях та рукавом три чверті. У королеви було бездоганне укладання і макіяж на обличчі, у вухах — перлинні сережки-висячки, а на грудях була пришпилена смарагдова брошка з діамантами, яка колись належала покійній королеві Єлизаветі II. На шиї у Камілли був золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та блакитну краватку в принт.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Прийом відбувся після того, як королівське подружжя президент Італії Серджо Маттарелла та його дочка Лаура зустріли у столиці. Король і королева відвідали Квірінальський палац, король оглянув Почесну варту у дворі, а королева провела час із першою леді.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Того ж дня Камілла постала на публіці у синій сукні та з улюбленою сапфіровою брошкою королеви Єлизавети II.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

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