У зеленій сукні та зі смарагдовою брошкою: розкішний вихід королеви Камілли в Італії

Королева Камілла / © Associated Press

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Їхні Величності зустрілися з членами британської громади в Італії.

На зустрічі королева Камілла з'явилася в яскравій зеленій сукні з невеликим вирізом на грудях та рукавом три чверті. У королеви було бездоганне укладання і макіяж на обличчі, у вухах — перлинні сережки-висячки, а на грудях була пришпилена смарагдова брошка з діамантами, яка колись належала покійній королеві Єлизаветі II. На шиї у Камілли був золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою.

Королева Камілла / © Associated Press

Король одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та блакитну краватку в принт.

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Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Прийом відбувся після того, як королівське подружжя президент Італії Серджо Маттарелла та його дочка Лаура зустріли у столиці. Король і королева відвідали Квірінальський палац, король оглянув Почесну варту у дворі, а королева провела час із першою леді.

Королева Камілла / © Associated Press

Того ж дня Камілла постала на публіці у синій сукні та з улюбленою сапфіровою брошкою королеви Єлизавети II.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press