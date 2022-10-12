В зеленій сукні у дрібний горох: королева Летиція з сім'єю відвідала військовий парад

50-річна королева Летиція з'явилася сьогодні на публіці разом із чоловіком королем Філіпом VI та молодшою донькою – 15-річною інфантою Софією.

Королева Летиція та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Її Величність мала чудовий вигляд в зеленій сукні міді від Vogana. Модель із принтом у дрібний горох та вирізами на рукавах чудово сиділа на її фігурі. Елегантний ансамбль королеви доповнили клатч та туфлі на підборах молочно-білого кольору від Magrit.

Волосся Летиції було зібранкеу низький пучок, вона зробила насичений макіяж і одягла сережки-висячки з перлів.

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Її донька Софія одягла синю коротку сукню у великий горох від Carolina Herrera з поясом на талії та доповнила синіми балетками. Волосся інфанти було розпущене.

Також на параді був присутній король Філіп VI, який був одягнений у військову форму та білий кашкет.

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Минулого тижня стильна королева Летиція склала компанію чоловікові Філіппу на аудієнції в палаці Сарсуела у Мадриді. Тоді королева з'явилася на публіці у твідовому топі та штанах.

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