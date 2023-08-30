У зеленій сукні в гороховий принт: королева Камілла побувала в Клубі Королівських ВПС

Королева Камілла зустрілася зі співробітниками Клубу Королівських ВПС у Лондоні.
Ймовірно, Її Величність королева ненадовго виїхала з Балморалу, щоб трохи попрацювати та виконати свої королівські обов'язки у британській столиці.
76-річна Камілла представила портрет помічниці офіцера відділу Нур Інайят Ган, головного генерала, керівника спеціальних операцій у Клубі Королівських ВПС.
Королева приїхала на захід у зеленій сукні-міді в гороховий принт, яку уже носила раніше з рукавами три чверті від Samantha Sung, доповнивши її світлими замшевими туфлями-човниками від Sole Bliss. Камілла мала її фірмове укладання, макіяж на обличчі, на шиї підвіску від Kiki McDonough, а у вухах перлинні сережки. Також на зап'ясті королева носила один із своїх улюблених браслетів від Van Cleef & Arpels.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Камілла та Чарльз їдуть до Франції у тур у вересні, який вони пропустили у березні 2023 року через масові протести в Парижі.
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