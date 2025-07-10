- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
У зеленій сукні в горох: яскрава королева Камілла з’явилася на новому заході
Королева Камілла прибула сьогодні на святкування 50-річчя Фонду спільноти Вілтшира та Свіндона в маєтку Манор-Фарм у Калні.
77-річна королева одягла зелену сукню-сорочку від Samantha Sung в білий горох з поясом, що підкреслює талію, і взула бежеві замшеві туфлі на танкетці від Eliot Zed. Образ королеви доповнювали золоті сережки-пелюстки, золотий браслет на зап’ястя, ще один улюблений браслет Van Cleef & Arpels та зробила укладання і макіяж.
У Камілли в ці дні був активний графік роботи. У вівторок вона приєдналася до короля Чарльза III, щоб привітати президента Франції Еммануеля Макрона, який прибув з державним візитом, і взяла участь у низці заходів протягом дня, включаючи державний банкет, що відбувся пізно ввечері.
А вчора вона вирушила на Вімблдон після заходів у Віндзорі та Букінгемському палаці. На тенісному турнірі королева з’явилася у компанії своєї сестри Аннабель Елліот.