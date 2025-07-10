У зеленій сукні в горох: яскрава королева Камілла з’явилася на новому заході

Королева Камілла / © Getty Images

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77-річна королева одягла зелену сукню-сорочку від Samantha Sung в білий горох з поясом, що підкреслює талію, і взула бежеві замшеві туфлі на танкетці від Eliot Zed. Образ королеви доповнювали золоті сережки-пелюстки, золотий браслет на зап’ястя, ще один улюблений браслет Van Cleef & Arpels та зробила укладання і макіяж.

Королева Камілла / © Getty Images

У Камілли в ці дні був активний графік роботи. У вівторок вона приєдналася до короля Чарльза III, щоб привітати президента Франції Еммануеля Макрона, який прибув з державним візитом, і взяла участь у низці заходів протягом дня, включаючи державний банкет, що відбувся пізно ввечері.

Король Чарльз і Еммануель Макрон, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

А вчора вона вирушила на Вімблдон після заходів у Віндзорі та Букінгемському палаці. На тенісному турнірі королева з’явилася у компанії своєї сестри Аннабель Елліот.

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Королева Камілла і Аннабель Елліот / © Associated Press