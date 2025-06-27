ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
908
Час на прочитання
1 хв

У зеленій сукні з квітами та клатчем-конвертом: герцогиня Софі відвідала балетну школу

Герцогиня Софі підтримує організації, які належать до сфери мистецтва.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Днями Її Високість герцогиня Единбурзька завітала до Центральної школи балету в Лондоні. Софі приїхала на захід у зеленій сукні на запах довжини максі з квітковим принтом від Zimmermann, взута у білі шкіряні еспадрильї Penelope Chilvers на платформі, в руках тримала клатч-конверт Sophie Habsburg Official.

Волосся герцогиня зібрала в низьку зачіску, зробила легкий денний макіяж, одягла золотий ланцюжок із круглою підвіскою та золоті сережки Giulia Barela Jewelry. Також у герцогині було кілька золотих браслетів на зап'ястях, каблучка та світлий манікюр.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня герцогиня Софі практично щодня відвідувала Королівські кінні перегони в Аскоті. Деякі з її образів з Royal Ascot ми зібрали для вас.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie