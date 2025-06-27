У зеленій сукні з квітами та клатчем-конвертом: герцогиня Софі відвідала балетну школу

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Днями Її Високість герцогиня Единбурзька завітала до Центральної школи балету в Лондоні. Софі приїхала на захід у зеленій сукні на запах довжини максі з квітковим принтом від Zimmermann, взута у білі шкіряні еспадрильї Penelope Chilvers на платформі, в руках тримала клатч-конверт Sophie Habsburg Official.

Волосся герцогиня зібрала в низьку зачіску, зробила легкий денний макіяж, одягла золотий ланцюжок із круглою підвіскою та золоті сережки Giulia Barela Jewelry. Також у герцогині було кілька золотих браслетів на зап'ястях, каблучка та світлий манікюр.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня герцогиня Софі практично щодня відвідувала Королівські кінні перегони в Аскоті. Деякі з її образів з Royal Ascot ми зібрали для вас.

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Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images