- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 213
- Час на прочитання
- 1 хв
У зеленій сукні з квітковим принтом: дружина прем'єр-міністра Великої Британії на зустрічі з Трампами
Вікторія Стармер продемонструвала жіночний образ.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер зустрілися з президентом США Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп, які з офіційним візитом відвідали Велику Британію.
Пані Стармер мала жіночний вигляд у зеленій сукні з квітковим принтом від британського бренду Karen Millen. Вбрання мало комір, довгі рукави і тканинний пояс в тон.
Аутфіт Вікторія доповнила капроновими колготами і кремовими слінгбеками на невисоких підборах. Вона зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр. На обличчі у жінки були чорні сонцезахисні окуляри, на шиї — золотий ланцюжок із перлинною підвіскою, а на руках — каблучки.
Кір Стармер був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку з принтом.
Нагадаємо, Вікторія Стармер минулого разу на зустрічі з Трампом постала у білому твідовому жакеті і сукні міді кольору слонової кістки.