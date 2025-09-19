У зеленій сукні з квітковим принтом: дружина прем'єр-міністра Великої Британії на зустрічі з Трампами

Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер зустрілися з президентом США Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп, які з офіційним візитом відвідали Велику Британію.

Пані Стармер мала жіночний вигляд у зеленій сукні з квітковим принтом від британського бренду Karen Millen. Вбрання мало комір, довгі рукави і тканинний пояс в тон.

Дональд і Меланія Трампи, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Аутфіт Вікторія доповнила капроновими колготами і кремовими слінгбеками на невисоких підборах. Вона зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр. На обличчі у жінки були чорні сонцезахисні окуляри, на шиї — золотий ланцюжок із перлинною підвіскою, а на руках — каблучки.

Реклама

Дональд і Меланія Трампи, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Кір Стармер був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку з принтом.

Дональд і Меланія Трампи, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Стармер минулого разу на зустрічі з Трампом постала у білому твідовому жакеті і сукні міді кольору слонової кістки.