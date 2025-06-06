У зеленій сукні з листям: королева Максима відвідала заходи в Чехії без чоловіка-короля

Король Віллем-Александр та королева Максима здійснили дводенний державний візит до Чехії. Через політичну ситуацію в Нідерландах — уряд країни пішов у відставку — король повернувся до Нідерландів після першого дня державного візиту.
Королева Максима залишилася в країні і другий день візиту завершила самостійно, як і планувалося. 5 червня Максима в компанії президентського подружжя — президента Петра Павела та першої леді Єви Павлової відвідали церкву Святого Сальватора, де було відкрито та освячено новий Дзвін Свободи. Пізніше королева відвідала «Радіо Свободу» та Карлів міст.
Того дня Максима носила зелену сукню міді від Natan, одного з найулюбленіших її брендів. Це було незвичайне вбрання з асиметричною спідницею та перфорацією. Сукня начебто повністю була пошита з великого зеленого листя, ними був прикрашений і капелюшок-таблетка, яким вона доповнила її. Вбрання Максима носила у поєднанні з бежевими туфлями від Gianvito Rossi, невеликим клатчем зеленого кольору та прикрасами з діамантами та смарагдами.
Ця сукня у колекції Максими не новинка і раніше її можна було побачити на ній минулого року під час святкування дня народження її чоловіка короля Віллема-Александра. Сукню Її Величність тоді доповнила особливо незабутнім аксесуаром — фантазійним обідком у вигляді великих метеликів.