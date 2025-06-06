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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

У зеленій сукні з листям: королева Максима відвідала заходи в Чехії без чоловіка-короля

Вибір вбрань королевою Максимою завжди дивує, оскільки має чудовий смак і вона любить бути яскравою і жіночною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Александр та королева Максима здійснили дводенний державний візит до Чехії. Через політичну ситуацію в Нідерландах — уряд країни пішов у відставку — король повернувся до Нідерландів після першого дня державного візиту.

Королева Максима залишилася в країні і другий день візиту завершила самостійно, як і планувалося. 5 червня Максима в компанії президентського подружжя — президента Петра Павела та першої леді Єви Павлової відвідали церкву Святого Сальватора, де було відкрито та освячено новий Дзвін Свободи. Пізніше королева відвідала «Радіо Свободу» та Карлів міст.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Того дня Максима носила зелену сукню міді від Natan, одного з найулюбленіших її брендів. Це було незвичайне вбрання з асиметричною спідницею та перфорацією. Сукня начебто повністю була пошита з великого зеленого листя, ними був прикрашений і капелюшок-таблетка, яким вона доповнила її. Вбрання Максима носила у поєднанні з бежевими туфлями від Gianvito Rossi, невеликим клатчем зеленого кольору та прикрасами з діамантами та смарагдами.

Ця сукня у колекції Максими не новинка і раніше її можна було побачити на ній минулого року під час святкування дня народження її чоловіка короля Віллема-Александра. Сукню Її Величність тоді доповнила особливо незабутнім аксесуаром — фантазійним обідком у вигляді великих метеликів.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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