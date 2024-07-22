У зеленій сукні з поясом: королева Матильда з дітьми на публічному заході

Її Величність була присутня під час вечірки у Брюссельському парку, де тепло вітала публіку. Разом із нею були її молодша дочка принцеса Елеонора та син принц Габріель.

Принцеса Елеонора, принц Габріель та королева Матильда / Фото: Getty Images

Цього дня королева Матильда одяглася в зелену сукню з принтом на запах, доповнивши її пісочними туфлями-човниками із замші на підборах, широким плетеним поясом на талії та клатчем до тону. Вона зробила своє фірмове укладання і легкий макіяж, одягла великі сережки, кілька золотих браслетів, годинник і свою заручальну каблучку з сапфіром. Манікюр королеви був також виконаний у світлому відтінку.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Також на месі Матильда з'явилася у світлій сукні-пальті і капелюсі до тону, а за день до заходу сяяла на концерті в червоному вбранні.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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