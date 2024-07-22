У зеленій сукні з поясом: королева Матильда з дітьми на публічному заході

Королева Матильда відвідала ще один захід із дітьми у рамках святкування Національного дня Бельгії.
Її Величність була присутня під час вечірки у Брюссельському парку, де тепло вітала публіку. Разом із нею були її молодша дочка принцеса Елеонора та син принц Габріель.
Цього дня королева Матильда одяглася в зелену сукню з принтом на запах, доповнивши її пісочними туфлями-човниками із замші на підборах, широким плетеним поясом на талії та клатчем до тону. Вона зробила своє фірмове укладання і легкий макіяж, одягла великі сережки, кілька золотих браслетів, годинник і свою заручальну каблучку з сапфіром. Манікюр королеви був також виконаний у світлому відтінку.
Також на месі Матильда з'явилася у світлій сукні-пальті і капелюсі до тону, а за день до заходу сяяла на концерті в червоному вбранні.
Читайте також:
- У синій сукні та червоних туфлях від Dior: королева Матильда відвідала церемонію з чоловіком
- Яка красуня: королева Матильда у ніжному образі сходила на концерт
- У сукні з камінням та паєтками: яскрава королева Матильда сходила на концерт із чоловіком