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У зеленій сукні з рожевими рукавами: герцогиня Йоркська відвідала галавечір у Франції
Герцогиня Йоркська здивувала яскравим вбранням та аксесуарами.
17 липня Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, відвідала 4-й галавечір Лицарів Милосердя у замку Круа-де-Гард у Каннах, Франція. Це щорічний захід, метою якого є збір коштів для різних благодійних організацій.
На цей захід 65-річна герцогиня одягла довгу сукню прямого фасону насиченого зеленого кольору від бренду Safiyaa. Вбрання було з квадратним декольте і драпуванням на рукавах з рожевою підкладкою. Образ вона доповнила яскраво-рожевою сумкою Furla з великою золотою застібкою спереду.
Також в образі Сари можна помітити годинник на руці, її улюблений браслет з іменами її дочок-принцес, а також зелений браслет від Van Cleef & Arpels, який такий самий як у королеви Камілли.