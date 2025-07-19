У зеленій сукні з рожевими рукавами: герцогиня Йоркська відвідала галавечір у Франції

Сара Фергюсон / © Getty Images

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17 липня Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, відвідала 4-й галавечір Лицарів Милосердя у замку Круа-де-Гард у Каннах, Франція. Це щорічний захід, метою якого є збір коштів для різних благодійних організацій.

На цей захід 65-річна герцогиня одягла довгу сукню прямого фасону насиченого зеленого кольору від бренду Safiyaa. Вбрання було з квадратним декольте і драпуванням на рукавах з рожевою підкладкою. Образ вона доповнила яскраво-рожевою сумкою Furla з великою золотою застібкою спереду.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Також в образі Сари можна помітити годинник на руці, її улюблений браслет з іменами її дочок-принцес, а також зелений браслет від Van Cleef & Arpels, який такий самий як у королеви Камілли.

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Сара Фергюсон / © Getty Images Герцогиня Йоркська / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Сара Фергюсон / © Getty Images Принцеса Беатріс та її мама Сара Фергюсон / © Getty Images