ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

У зеленій сукні з розрізом і сумкою Dior: королева Матильда обрала яскравий лук для виходу

Королева Бельгії Матільда побувала на симпозіумі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Захід називався «Зниження рівня ожиріння та неінфекційних захворювань, пов’язаних із харчуванням, у Бельгії» він відбувся у Брюссельському палаці. Мета такого симпозіуму — обмінятися досвідом та посилити боротьбу із захворюваннями, пов’язаними з харчуванням, такими як ожиріння та розлади харчової поведінки.

Королівська особа приїхала у зеленій сукні прямого силуету від Natan Couture з короткими рукавами та невеликим розрізом на подолі, доповнивши образ нюдовою сумкою від Dior та світлими замшевими туфлями-човниками на підборах. Образ свій Матильда доповнила бездоганним укладанням, денним макіяжем, сережками-люстрами з кольоровим камінням, золотим браслетом та годинником на зап’ясті.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, які годинники носять чи любили носити за життя королівські особи.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie