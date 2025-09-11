У зеленій сукні з розрізом і сумкою Dior: королева Матильда обрала яскравий лук для виходу

Королева Матильда / © Getty Images

Захід називався «Зниження рівня ожиріння та неінфекційних захворювань, пов’язаних із харчуванням, у Бельгії» він відбувся у Брюссельському палаці. Мета такого симпозіуму — обмінятися досвідом та посилити боротьбу із захворюваннями, пов’язаними з харчуванням, такими як ожиріння та розлади харчової поведінки.

Королівська особа приїхала у зеленій сукні прямого силуету від Natan Couture з короткими рукавами та невеликим розрізом на подолі, доповнивши образ нюдовою сумкою від Dior та світлими замшевими туфлями-човниками на підборах. Образ свій Матильда доповнила бездоганним укладанням, денним макіяжем, сережками-люстрами з кольоровим камінням, золотим браслетом та годинником на зап’ясті.

Королева Матильда / © Getty Images

