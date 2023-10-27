У зеленій сукні з рукавами "бараняча нога": прессекретарка Байдена у новому образі прийшла на роботу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні продемонструвала новий аутфіт.

Перед журналістами вона з'явилася у трикотажній зеленій сукні до колін, з високою горловиною і рукавами "бараняча нога". На одному плечі вбрання було прикрашене декоративними ґудзиками. Довжина до колін чудово підкреслила її стрункі ноги.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На талії у Карін був чорний пояс із металевою пряжкою. Взута вона була у чорні замшеві туфлі на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Фірмові кучері, ніжний макіяж і лаконічні сережка-кільця завершили аутфіт прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у мінісукні зі шкіряними вставками.

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