У зеленій сукні з вишитими квітами: принцеса Сальма на срібному ювілеї короля Абдалли II на троні

Принцеса Йорданії одягла на свято сукню, в якій було багато символів.

9 червня у Йорданії відбулися святкові заходи з нагоди 25-річчя перебування на троні короля Абдалли ІІ. У столиці країни – в Аммані – відбувся розкішний парад, у якому брали участь 9000 людей. Король, королева, а також вся їхня родина та високопоставлені представники країни спостерігали за святкуванням.

Молодша дочка Абдалли II та королеви Ранії – 23-річна принцеса Сальма – прийшла на свято у довгій зеленій сукні, яка була створена спеціально для неї брендом Reemami.

Вбрання мало круглий виріз, довгі рукави та вишивку, в яку було вкладено багато смислів та значень.

"Сукня, натхнена багатими відтінками її армійської форми і вишуканими польовими квітами Йорданії, відрізняється індивідуальним принтом і дизайном. Кожен елемент сукні віддає данину поваги чарівним польовим квітам Йорданії, чудово представленим у візерунках вишитих хрестиком, які прославляють багаті традиції. Для мене як дизайнера Reemami було величезною честю зробити свій внесок у цей винятковий проект. Створення цієї сукні для принцеси Сальми у такий історичний день стало безпрецедентною можливістю продемонструвати елегантність та культурну спадщину Йорданії у сучасній, але позачасовій моді", - йдеться у заяві бренду.

Також у Reemami презентували ескіз сукні та назвали квіти, які на ній зображені: яскрава петунія, чорний ірис та червона коронарія.

Сукня принцеси Сальми / фото: Reemami

Сукня принцеси Сальми / фото: Reemami

Військова форма в описі вбрання згадується, оскільки в січні 2020 року Сальма закінчила теоретичне та практичне навчання за програмою підготовки льотчиків у Збройних силах Йорданії, ставши першою жінкою-льотчицею в історії своєї країни.

Королева Ранія ж - мама дівчини - з'явилася на святі в Аммані у образі від бренду Laith almalouf, який теж для неї створили ексклюзивно. Вбрання складалося з довгої сукні з вишивкою та сірого корсету.

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