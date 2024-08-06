У зеленій сукні Zara та еспадрильях на платформі: інфанта Софія сходила до ресторану з родиною

Інфанта Софія знаходиться на відпочинку зі своєю родиною у Пальма-де-Майорці.

Вчора молодшу дочку королеви Летиції та короля Філіпа VI заскочили разом з іншими родичами дорогою до ресторану Mia. Софія була одягнена в зелену сукню із змішаного льону без рукавів від бренду Zara, взута у світлі еспадрильї на платформі та із зав'язками, у неї було розпущене русяве волосся та легкий макіяж на обличчі.

Королева Летиція та інфанта Софія з принцесою Ірен / Фото: Getty Images

Софія везла візок із принцесою Греції Іреною (сестрою королеви Софії), а поряд з нею була зазнімкована її мати королева Летиція, одягнена в ніжно-рожеву сукню міді в квітковий принт і взута в золоті ляпанці від Pedro García.

Іспанська королівська сім'я проводить серпень традиційно на відпочинку у Пальма-де-Майорці. Тож очікуємо побачити нові виходи членів родини найближчим часом.

Королева Летиція, принцеса Софія, принцеса Греції Ірен, Тетяна Радзивілл, спадкова принцеса Іспанії Леонор, королева Софія, Жан Анрі Фрюшо та король Іспанії Філіп VI / Фото: Getty Images

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