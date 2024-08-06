У зеленій сукні Zara та еспадрильях на платформі: інфанта Софія сходила до ресторану з родиною

Інфанта Софія знаходиться на відпочинку зі своєю родиною у Пальма-де-Майорці.
Вчора молодшу дочку королеви Летиції та короля Філіпа VI заскочили разом з іншими родичами дорогою до ресторану Mia. Софія була одягнена в зелену сукню із змішаного льону без рукавів від бренду Zara, взута у світлі еспадрильї на платформі та із зав'язками, у неї було розпущене русяве волосся та легкий макіяж на обличчі.
Софія везла візок із принцесою Греції Іреною (сестрою королеви Софії), а поряд з нею була зазнімкована її мати королева Летиція, одягнена в ніжно-рожеву сукню міді в квітковий принт і взута в золоті ляпанці від Pedro García.
Іспанська королівська сім'я проводить серпень традиційно на відпочинку у Пальма-де-Майорці. Тож очікуємо побачити нові виходи членів родини найближчим часом.
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