У зеленому костюмі і з новими сережками: Олена Зеленська на зустрічі в університеті

Олена Зеленська у Всесвітній день ментального здоров’я зустрілася з майбутніми психологами, соціальними працівниками, соціальними педагогами та їхніми викладачами. Зустріч відбулася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який є партнером Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яку започаткувала дружина президента.

«Побачила свідомих і зрілих особистостей, які прагнуть глибоко розуміти свій предмет. Вони добре знають принцип „Не нашкодь“ і бачать своєю головною опорою емпатію», — написала перша леді у дописі в Instagram.

Зеленська постала на зустрічі у діловому зеленому костюмі, який складався з жакета на затин і штанів вільного крою зі стрілками. Талію вона підкреслила поясом-шнурком. Вбрання Олена доповнила чорними гостроносими туфлями.

Перша леді зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха новими золотими сережками у вигляді хрестиків.

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному костюмі схожого крою взяла участь у Міжнародному форумі медичного партнерства.