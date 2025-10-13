ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
2 хв

У зеленому костюмі та шкіряних балетках: кронпринцеса Вікторія в діловому образі на заході в Японії

Шведська кронпринцеса перебуває з офіційним візитом у Японії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Вікторія вже встигла відвідати всесвітню виставку «Експо-2025» в Осаці разом із державним міністром Еріком Слоттнером.

Місією кронпринцеси було завершення участі Швеції у всесвітній виставці цього року, оскільки її батько — король Карл Густав — відвідував виставку у зв’язку з її відкриттям навесні.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

На заході Її Високість відвідала павільйон країн Північної Європи, а також оглянула протягом дня павільйони Японії, Південної Кореї та Перу.

Потім кронпринцеса відвідала японо-шведський саміт зі сталого розвитку 2025 року, який відбувся на виставці та був організований Business Sweden.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Цього разу для виходу на публіку майбутня королева обрала насичений зелений штанний костюм, до якого підібрала білий топ і чорні шкіряні балетки. Волосся вона зібрала в пучок, наділа сережки-кільця та кольє на шию. Її макіяж був у натуральних відтінках, а на пальцях було кілька каблучок.

Ввечері кронпринцеса взяла участь у прийомі для японських і шведських компаній у павільйоні країн Північної Європи. На заході вона з’явилася у білій блузці з великим бантом на шиї та чорній спідниці з високою талією, а в руках тримала прямокутний клатч і доповнила лук сережками-висячками.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Чекаємо на нові образи Вікторії з цієї поїздки, в яку вона вирушила з чоловіком кронпринцем Даніелем, адже візит ще не закінчився.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie