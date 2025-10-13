У зеленому костюмі та шкіряних балетках: кронпринцеса Вікторія в діловому образі на заході в Японії

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Вікторія вже встигла відвідати всесвітню виставку «Експо-2025» в Осаці разом із державним міністром Еріком Слоттнером.

Місією кронпринцеси було завершення участі Швеції у всесвітній виставці цього року, оскільки її батько — король Карл Густав — відвідував виставку у зв’язку з її відкриттям навесні.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

На заході Її Високість відвідала павільйон країн Північної Європи, а також оглянула протягом дня павільйони Японії, Південної Кореї та Перу.

Потім кронпринцеса відвідала японо-шведський саміт зі сталого розвитку 2025 року, який відбувся на виставці та був організований Business Sweden.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Цього разу для виходу на публіку майбутня королева обрала насичений зелений штанний костюм, до якого підібрала білий топ і чорні шкіряні балетки. Волосся вона зібрала в пучок, наділа сережки-кільця та кольє на шию. Її макіяж був у натуральних відтінках, а на пальцях було кілька каблучок.

Ввечері кронпринцеса взяла участь у прийомі для японських і шведських компаній у павільйоні країн Північної Європи. На заході вона з’явилася у білій блузці з великим бантом на шиї та чорній спідниці з високою талією, а в руках тримала прямокутний клатч і доповнила лук сережками-висячками.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Чекаємо на нові образи Вікторії з цієї поїздки, в яку вона вирушила з чоловіком кронпринцем Даніелем, адже візит ще не закінчився.