У зеленому костюмі та шкіряних балетках: кронпринцеса Вікторія в діловому образі на заході в Японії
Шведська кронпринцеса перебуває з офіційним візитом у Японії.
Вікторія вже встигла відвідати всесвітню виставку «Експо-2025» в Осаці разом із державним міністром Еріком Слоттнером.
Місією кронпринцеси було завершення участі Швеції у всесвітній виставці цього року, оскільки її батько — король Карл Густав — відвідував виставку у зв’язку з її відкриттям навесні.
На заході Її Високість відвідала павільйон країн Північної Європи, а також оглянула протягом дня павільйони Японії, Південної Кореї та Перу.
Потім кронпринцеса відвідала японо-шведський саміт зі сталого розвитку 2025 року, який відбувся на виставці та був організований Business Sweden.
Цього разу для виходу на публіку майбутня королева обрала насичений зелений штанний костюм, до якого підібрала білий топ і чорні шкіряні балетки. Волосся вона зібрала в пучок, наділа сережки-кільця та кольє на шию. Її макіяж був у натуральних відтінках, а на пальцях було кілька каблучок.
Ввечері кронпринцеса взяла участь у прийомі для японських і шведських компаній у павільйоні країн Північної Європи. На заході вона з’явилася у білій блузці з великим бантом на шиї та чорній спідниці з високою талією, а в руках тримала прямокутний клатч і доповнила лук сережками-висячками.
Чекаємо на нові образи Вікторії з цієї поїздки, в яку вона вирушила з чоловіком кронпринцем Даніелем, адже візит ще не закінчився.