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У зеленому костюмі та з ходунками: королева Маргрете II з'явилася на церемонії
Королева Маргрете II відвідала церемонію вручення премії Еббе Мунка 2026 у палаці Фреденсборг.
Її Величність є покровителькою Меморіального фонду Еббе Мунка і вручала цьогорічну премію. Лауреатом премії став Масаан Егеде, журналіст, генеральний директор та головний редактор Sermitsiaq, єдиного незалежного медіахолдингу Гренландії.
Премія імені Еббе Мунка була започаткована 1975 року і присуджується людям, які працювали або внесли внесок в сфері, що представляє особливий інтерес.
Її Величність приїхала на церемонію одягнена в зелений картатий спідничний костюм, зелену блузку з великим бантом і взута в туфлі із замші. Маргрете традиційно зробила яскравий макіяж із рожевою помадою на губах та червоний манікюр, а образ доповнила золотими сережками-кліпсами у вухах.
Також вона була з ходунками, оскільки після проблем зі здоров'ям має деякі труднощі з пересуванням.