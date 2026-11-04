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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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900
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1 хв

У зеленому костюмі та з ходунками: королева Маргрете II з'явилася на церемонії

Королева Маргрете II відвідала церемонію вручення премії Еббе Мунка 2026 у палаці Фреденсборг.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / © Getty Images

Її Величність є покровителькою Меморіального фонду Еббе Мунка і вручала цьогорічну премію. Лауреатом премії став Масаан Егеде, журналіст, генеральний директор та головний редактор Sermitsiaq, єдиного незалежного медіахолдингу Гренландії.

Премія імені Еббе Мунка була започаткована 1975 року і присуджується людям, які працювали або внесли внесок в сфері, що представляє особливий інтерес.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Її Величність приїхала на церемонію одягнена в зелений картатий спідничний костюм, зелену блузку з великим бантом і взута в туфлі із замші. Маргрете традиційно зробила яскравий макіяж із рожевою помадою на губах та червоний манікюр, а образ доповнила золотими сережками-кліпсами у вухах.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Також вона була з ходунками, оскільки після проблем зі здоров'ям має деякі труднощі з пересуванням.

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