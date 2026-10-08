У зеленому костюмі і з перлинним кольє: елегантна королева Сільвія з’явилася на острові Майнау

Королева Сільвія / © Getty Images

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Королева Швеції у супроводі Беттіни, графині Бернадот (голови ради директорів організації Mentor Germany), прямує від замку Майнау до Пальмового будинку під час другого дня свого візиту, приуроченого до десятої річниці діяльності фонду Mentor Foundation Germany.

Цього разу на публіці Її Величність з’явилася у зеленому костюмі з твіду, який складався з короткого жакета та спідниці довжини до колін. Взута вона була у світлі туфлі на підборах, а під пахвою тримала клатч.

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Королева Сільвія / © Getty Images

Образ Сільвії доповнювало перлинне кольє на шиї та перлинні сережки у вухах. Вона мала гарне укладання і макіяж, а також усміхалася фотографам.

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Раніше ми показували, як королева Сільвія у фіолетовій сукні та блискучому жакеті з’явилася на форумі в рамках цієї ж поїздки.

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