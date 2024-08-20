У зеленому костюмі і на шпильках: красива Олена Зеленська виступила на конференції

Олена Зеленська виступила на щорічній Конференції послів – великій нараді керівників закордонних дипломатичних установ України за участю перших осіб держави.

Олена Зеленська

На заході говорили про стійкість, про її гуманітарний вимір, як-от освіта чи медицина, і про культурний, і про безпековий.

Олена Зеленська

"Вдячна всім нашим дипломатам, які працюють заради того, щоб Україна вистояла, за таку важливу підтримку з боку наших друзів і союзників за кордоном, яка триває й завдяки зусиллям нашої дипломатії.

Доки Росія "розмовляє" зі світом мовою агресії, Україна говорить із ним мовою співпраці. Роблять це, зокрема, наші дипломати і дипломатки", в – зазначила перша леді у дописі в Instagram.

Олена Зеленська

Там дружина президента постала у темно-зеленому костюмі, який складався з подовженого приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками, та білій сорочці. Вбрання Олена скомбінувала з чорними туфлями на шпильках.

Олена Зеленська

У Зеленської було гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках, срібні сережки у вухах та цікава брошка на лацкані жакету.

Олена Зеленська

Нагадаємо, Олена Зеленська одягла на інтерв'ю діловий чорний костюм, який складався з широких штанів і жакета без коміра, з-під якого визирав білий комір сорочки.

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