У зеленому костюмі і на шпильках: красива Олена Зеленська виступила на конференції

Перша леді у діловому штанному костюмі з'явилася на заході.
Олена Зеленська виступила на щорічній Конференції послів – великій нараді керівників закордонних дипломатичних установ України за участю перших осіб держави.
На заході говорили про стійкість, про її гуманітарний вимір, як-от освіта чи медицина, і про культурний, і про безпековий.
"Вдячна всім нашим дипломатам, які працюють заради того, щоб Україна вистояла, за таку важливу підтримку з боку наших друзів і союзників за кордоном, яка триває й завдяки зусиллям нашої дипломатії.
Доки Росія "розмовляє" зі світом мовою агресії, Україна говорить із ним мовою співпраці. Роблять це, зокрема, наші дипломати і дипломатки", в – зазначила перша леді у дописі в Instagram.
Там дружина президента постала у темно-зеленому костюмі, який складався з подовженого приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками, та білій сорочці. Вбрання Олена скомбінувала з чорними туфлями на шпильках.
У Зеленської було гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках, срібні сережки у вухах та цікава брошка на лацкані жакету.
Нагадаємо, Олена Зеленська одягла на інтерв'ю діловий чорний костюм, який складався з широких штанів і жакета без коміра, з-під якого визирав білий комір сорочки.
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