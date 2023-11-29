У зеленому костюмі і на шпильках: Олена Зеленська в гарному образі взяла участь у конференції

Олена Зеленська взяла участь у конференції, на якій обговорювали впровадження Стратегії гендерної рівності в освіті в Україні. Говорили, зокрема, про те, як долати стереотипи.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"В нашому суспільстві досі є думка, що гендер – це "щось про жінок". Однак ні. Це про всіх. Про кожну людину, її майбутнє та перспективи. Бо це про рівність загалом. Рівність у можливостях і самореалізації, без примусу. Рівність можливостей, зокрема в навчанні. Власне, зі школи рівність і починається. Або ні. Дивлячись яка школа, чого вчать.

Кожен із нас, дорослих, пам’ятає, що на уроках праці дівчатка шили й готували, а хлопчики майстрували. Але завжди були хлопчики, які хотіли навчитися готувати, і завжди були дівчатка, яким хотілося взяти до рук не лише кухонне приладдя, бо це і цікаво, і корисно. Але такої можливості не було роками. Це ілюструє, як школа впливає не лише на знання, але й на життя: ми отримали кілька поколінь чоловіків, які щиро вважають хатню роботу жіночою, так само як педагогіку та навіть медицину. Бо так навчали! І, зрештою, маємо статистику, за якою 74% студентства в галузі педагогіки та 82% студентства медичних спеціальностей – винятково жінки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Ці та інші стереотипи починають формуватися в закладах освіти. От чому наша розмова сьогодні така важлива. Бо це проблема навіть не законодавча. Вона світоглядна", – написала перша леді в дописі в Instagram, в якому виклала також світлини із заходу.

Там Зеленська постала в елегантному зеленому костюмі, який складався із жакета цікавого крою і спідниці міді, та в чорній водолазці. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на шпильках і чорними капроновими колготами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила ніжний макіяж і зачіску з локонами та боковим проділом. Як прикраси, вона використала золоті сережки-кільця. Перша леді мала чудовий вигляд.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська в сірому костюмі і з хусткою-паше взяла участь у запуску кампанії "Зроби крок. Чуйність перемагає насильство".

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