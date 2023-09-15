У зеленому костюмі і смугастій сорочці: яскрава прессекретарка Байдена з'явилася на саміті у Нью-Йорку

Карін Жан-П’єр відвідала жіночий саміт Forbes Power 2023, який відбувся у Нью-Йорку.

На заході вона постала у білій сорочці в оливкову смужку та діловому зеленому костюмі, який складався із жакета і прямих штанів зі стрілками та завищеною талією.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Вбрання Карін доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках і чорним поясом із металевою пряжкою.

Жан-П’єр акуратно уклала свої улюблені кучері і зробила макіяж із пишними віями. На шиї у неї був кулон-камінчик на ланцюжку, у вухах – сережки-цвяшки, а на руці – годинник.

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр прийшла на пресконференцію у сукні кольору Апероль.

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