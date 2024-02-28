У зеленому костюмі та з брошкою-метеликом на грудях: королева Максима побувала на діловій зустрічі

Королева Максима відвідала Центральний банк у Боготі – столиці Колумбії, де перебуває з офіційним триденним візитом.

Королева Максима відвідала країну як спеціальний захисник Генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку.

Її Величність була в насиченому зеленому костюмі від Natan Couture, що складається з жакету та спідниці, бежевих замшевих туфлях-човниках від Gianvito Rossi, в руках тримала маленький зелений клатч зі зміїної шкіри.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Свій елегантний і яскравий образ Максима доповнила сережками-висячками з діамантами та смарагдами, а також брошкою у вигляді метелика, прикрашеного смарагдовим камінням. Вона одягла кілька браслетів на зап'ястя і годинник на чорному ремінці, зробила легкий денний макіяж і волосся зібрала шпилькою ззаду.

Раніше ми показували вам два інші образи королеви Максими з її візиту до Колумбії.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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