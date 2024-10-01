У зеленому костюмі та з червоним шарфом на шиї: принцеса Анна відвідала робочий захід

Королівська принцеса, головнокомандувачка Королівського логістичного корпусу, пройшлася з командиром підполковником Гаретом Алленом повз меморіальну дошку, присвячену її візиту, на зустріч із членами батальйону підтримки Об'єднаного корпусу швидкого реагування гуркхів (ARRC) під час відвідування казарм Імджин.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Її Високість одяглася в темно-зелений картатий костюм з червоними ґудзиками, що складається з подовженого жакета і спідниці довжиною до колін. У неї на шиї була червона хустка, на плечі висіла шкіряна сумка, а взута принцеса була в шкіряні туфлі на невисоких підборах. Принцеса Анна одягла золоті сережки-цвяшки, зробила фірмову зачіску і червоною помадою нафарбувала губи.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відвідала Нідерланди, де поклала вінок під час Меморіальної служби повітряно-десантних військ на честь 80-ї річниці операції "Маркет Гарден" на військовому цвинтарі в Остербеку.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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