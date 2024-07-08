У зеленому костюмі зі штанями-палацо: нова віцепрем’єр-міністерка Великої Британії на Даунінг-стріт

Анджела Рейнер у яскравому образі прийшла на роботу.
До об'єктивів фотографів на Даунінг-стріт, 10 потрапила нова віцепрем’єр-міністерка і держсекретарка з питань підвищення кваліфікації, житлово-комунального господарства Великої Британії Анджела Рейнер.
Політикиня мала яскравий вигляд. На ній був діловий зелений костюм, який складався з жакета з накладними кишенями і штанів-палацо з виточками, а також біла сорочка.
Аутфіт вона доповнила зеленими замшевими туфлями на зручних підборах. Анджела розпустила волосся, зробила макіяж із блискучими жовтими тінями і чорними стрілками. Вуха вона прикрасила сережками-цвяшками.
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