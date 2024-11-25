У зеленому лонгсліві і з рожевою помадою: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Карін Жан-П’єр, яка любить носити яскраві кольори, цього разу обрала лук у темних відтінках.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Там вона постала у зеленому лонгсліві з квадратним вирізом і в прямих чорних штанях, які скомбінувала з улюбленими оксамитовими туфлями бежевого відтінку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П’єр зробила об'ємну зачіску з кучерями, макіяж із персиково-димчатими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були її улюблені золоті сережки-кільця з двома хвилями з камінням, а на зап'ясті були браслети.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у червоному костюмі і блузці персикового відтінку.

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