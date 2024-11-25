У зеленому лонгсліві і з рожевою помадою: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Карін Жан-П’єр, яка любить носити яскраві кольори, цього разу обрала лук у темних відтінках.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Там вона постала у зеленому лонгсліві з квадратним вирізом і в прямих чорних штанях, які скомбінувала з улюбленими оксамитовими туфлями бежевого відтінку.
Жан-П’єр зробила об'ємну зачіску з кучерями, макіяж із персиково-димчатими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були її улюблені золоті сережки-кільця з двома хвилями з камінням, а на зап'ясті були браслети.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у червоному костюмі і блузці персикового відтінку.
Читайте також:
- У смарагдовому вбранні та із сережками-кільцями: новий вихід прессекретарки Байдена
- Прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у сукні кольору курної троянди та з V-подібним декольте
- У трав'яному костюмі і блакитній водолазці: прессекретарка Байдена експериментує з кольорами в образі