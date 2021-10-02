У зеленому пальті та капелюсі: королева Єлизавета II відкрила нову сесію шотландського парламенту

У зеленому пальті та капелюсі: королева Єлизавета II відкрила нову сесію шотландського парламенту

Королева виступила з офіційним зверненням до депутатів парламенту Шотландії.

У суботу, 2 жовтня, королева Великої Британії Єлизавета II прибула до Шотландії, щоб відкрити шосту за рахунком сесію шотландського парламенту. Монархиня виступила з промовою, в якій побажала регіональним депутатам плідної спільної роботи, попри розбіжності. Також у своєму зверненні вона торкнулася і тему коронавірусу.

Королева Єлизавета II / Getty Images

На відкритті цієї сесії парламенту королеву супроводжували її син, спадкоємець престолу принц Уельський Чарльз і його дружина Камілла.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Для візиту до парламенту Єлизавета одягла класичне пальто зеленого кольору, яке прикрашали великі золоті ґудзики. Цей образ також доповнив капелюх улюбленого фасону королеви, чорні туфлі, сумка з маленькою ручкою і рукавички.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Із прикрас монархиня одягла перлинні сережки і намисто, а ось на пальті у неї була пришпилена велика брошка з діамантами.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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