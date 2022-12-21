У зеленому пальті і з лопатою в руках: принцеса Уельська посадила дерево у Вестмінстері

У королівському акаунті поділилися новими знімками принцеси Уельської, які були зроблені на заході за кілька днів до другого різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві, організованого Кетрін.

Під час останніх приготувань до служби гімнів Together At Christmas у Вестмінстерському абатстві минулого тижня принцеса Уельська посадила дерево для #queensgreencanopy на честь Її покійної Величності королеви Єлизавети II.

Цього дня Кетрін з'явилася на заході у своєму улюбленому темно-зеленому картатому пальті від Holland Cooper під яким була чи сукня в рубчик, чи светр з високою горловиною та спідниця міді. Кейт взяла до рук лопату, щоб посадити дерево.

"Разом з деканом Вестмінстера, високопреосвященним доктором Девідом Гойлом і членами команди садівників абатства Її Королівська Високість посадила дику вишню у дворі декана, яке приєдналося до більш ніж мільйона дерев, посаджених по всій Великій Британії в рамках #queensgreencanopy", — написано.

Позаду Dean of Westminster, Very Reverend Dr David Hoyle, і членів Абері's gardening team, Her Royal Highness запланований на wild cherry tree в Dean's Yard, які служать за мільйонами stromів запланованих на Великобританії як частина #queensgreenca pic.twitter.com/WlV6HDOvLQ — The Queen's Green Canopy (@QGCanopy) December 20, 2022

Для членів британської королівської сім'ї садити дерева – звичайна справа. Раніше ми зібрали для вас цілу добірку фотографій, як королева Єлизавета II та її родичі садили дерева у різні роки.

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