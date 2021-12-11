У зеленому пальті та хутряному капелюшку: принцеса Анна на параді в Королівській військовій академії

У зеленому пальті та хутряному капелюшку: принцеса Анна на параді в Королівській військовій академії

Захід проводиться від липня 1948 року.

10 грудня єдина дочка королеви Єлизавети II, принцеса Анна, відвідала Королівську військову академію Сандгерст у Камберлі, де відбувся The Sovereign's Parade – парад на честь випуску з Сандгерста офіцерів-кадетів, які завершили 44-денний вступний курс.

На заході принцеса Анна була офіційним представником королеви. Вона подивилася парад, вручила нагороди, зокрема нагороду "Почесний меч", кадету-офіцеру.

Принцеса Ганна / Getty Images

71-річна принцеса обрала елегантне і водночас яскраве вбрання, адже одягла зелене вовняне пальто (яке, до речі, носить ще від 2015 року), хутряний капелюшок, замшеві чоботи з китицями та доповнила образ маленькою чорною сумкою на ланцюжку і золотою брошкою на комірі пальто.

Принцеса Ганна / Getty Images

Для Анни цей парад став уже шостим за рахунком, який вона відвідує як представниця королеви. Захід проводиться від липня 1948 року. Королівська військова академія Сандгерст – одна з кількох військових академій Великої Британії та центр початкової підготовки офіцерів британської армії. Цього року навчання пройшли 35 міжнародних курсантів із 26 країн, включаючи Вірменію, Ефіопію, Марокко, Чорногорію, Ірак та Уругвай.

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