У зеленому пальті та хутряному капелюсі: королева Камілла відвідала Поле пам'яті

Королева Камілла відвідала сьогодні Поле пам'яті у Вестмінстерському абатстві.
Одягнена в темно-зелену сукню Fiona Clare і чорну кейп-накидку зверху, а також чорний капелюх, декорований штучним хутром від Lock Hatters і взута у високі замшеві чоботи на підборах, Камілла стояла перед Хрестом Пам'яті, а потім поклала його на поле.
Її Величність брала участь у давній традиції поминання, яку було розпочато майором Джорджем Гоусоном 1928 року. Він запропонував використовувати землю за межами Вестмінстерського абатства як місце, де кожен міг би посадити мак на згадку про дорогу людину.
Колишні військовослужбовці, а також представники громадськості можуть встановити хрест або символ, що несе особисте послання, на згадку про тих, хто віддав своє життя, служачи іншим, повідомляє express.
Сьогодні вранці на заході королеву Каміллу привітав декан Вестмінстерського абатства, високоповажний Девід Гойл. Потім він запросив Каміллу зустрітися із кількома співробітниками абатства.
Король Чарльз III на заході не був присутнім. Нагадаємо, днями Чарльз уперше відвідав відкриття державного парламенту в особі монарха, а Камілла його супроводжувала.
А вчора в Букінгемському палаці відбувся урочистий прийом, де Камілла з'явилася в новій сукні та з ідеальним укладанням.
Читайте також: