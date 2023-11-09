У зеленому пальті та хутряному капелюсі: королева Камілла відвідала Поле пам'яті

Одягнена в темно-зелену сукню Fiona Clare і чорну кейп-накидку зверху, а також чорний капелюх, декорований штучним хутром від Lock Hatters і взута у високі замшеві чоботи на підборах, Камілла стояла перед Хрестом Пам'яті, а потім поклала його на поле.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Її Величність брала участь у давній традиції поминання, яку було розпочато майором Джорджем Гоусоном 1928 року. Він запропонував використовувати землю за межами Вестмінстерського абатства як місце, де кожен міг би посадити мак на згадку про дорогу людину.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Колишні військовослужбовці, а також представники громадськості можуть встановити хрест або символ, що несе особисте послання, на згадку про тих, хто віддав своє життя, служачи іншим, повідомляє express.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Сьогодні вранці на заході королеву Каміллу привітав декан Вестмінстерського абатства, високоповажний Девід Гойл. Потім він запросив Каміллу зустрітися із кількома співробітниками абатства.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III на заході не був присутнім. Нагадаємо, днями Чарльз уперше відвідав відкриття державного парламенту в особі монарха, а Камілла його супроводжувала.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А вчора в Букінгемському палаці відбувся урочистий прийом, де Камілла з'явилася в новій сукні та з ідеальним укладанням.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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