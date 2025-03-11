У зеленому пальті та капелюсі з широкими крисами: принцеса Анна на службі в Лондоні

Королівська принцеса Анна відвідала службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.
Для виходу у світ сестра короля Чарльза обрала болотно-зелене пальто довжини міді, одягла капелюх з широкими крисами, прикрашений квітами та рукавички, а взута була в шкіряні туфлі-човники на підборах.
Під пахвою у принцеси була середнього розміру сумка, Анна доповнила свій образ квітковими сережками із золота та золотою брошкою на пальті. А також була практично без макіяжу.
Принцеса Анна мала гарний вигляд та люб'язно спілкувалася з публікою. А нещодавно ми розповідали, як королівська принцеса підтримує себе у гарній формі.
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