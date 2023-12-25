У зеленому пальті та крокодилячих туфлях: герцогиня Софі з чоловіком на різдвяній службі

Герцог та герцогиня Единбурзькі вирушили сьогодні з членами своєї великої королівської родини на святкову службу до Сандрінгему.

Щороку на Різдво королівська родина збирається на прогулянку від дому до церкви Святої Марії Магдалини, де відбувається різдвяна служба. Шанувальники сім'ї приходять, щоб побачитися з монархом та його родичами цього дня.

Герцогиня Софі цього дня з'явилася на публіці в довгому зеленому пальті з бантом, підібравши до вбрання коричневий капелюх з широкими полями, клатч зі зміїної шкіри та взула коричневі туфлі з крокодилячої шкіри на підборах. Дружина принца Едварда доповнила лук краплеподібними сережками з прозорим камінням, легким макіяжем на обличчі, а волосся зібрала в низький пучок. Також герцогиня зробила насичений бордовий манікюр, що є рідкістю.

Її чоловік був у сірому пальті та сірих штанях, а також у туфлях, як у короля Чарльза III.

Герцог та герцогиня Единбурзькі у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Король і королева, нагадаємо, прибули на службу разом із рештою членів сім'ї і обоє обрали для святкового виходу бежеві луки.

Король Чарльз III та королева Камілла в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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