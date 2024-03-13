У зеленому пальті та нових сережках: королева Камілла відвідала Челтнемський фестиваль

Цього року організатори Челтнемського фестивалю вирішили змінити стиль традиційної зустрічі Ladies Day Meet, назвавши її Style Wednesday.

76-річна дружина короля Чарльза сьогодні мала невимушено елегантний вигляд у зеленому пальті з поясом у поєднанні з яскравим квітковим шарфом та капелюсі зі штучним хутряним оздобленням, а також замшевих високих чоботях. Другий день перегонів, який тривалий час називали "Днем жінок", тепер називається "Середа стилю" і включає конкурс моди як для чоловіків, так і для жінок.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева була в шкіряних рукавичках, з сумкою DeMellier London, а також у золотих сережках, які ми не бачили на ній раніше і на пальті у неї була пришпилена вже добре знайома нам брошка у вигляді підкови з діамантами, рубінами та сапфірами. Між кольоровими каменями на брошці є літери з діамантами, які складають слово "Мінору". Мінору був одним із найуспішніших чистокровних скакових коней короля Едуарда VII. 1909 року він був одним із найкращих жеребців у країні, і його перемога в Епсомі зробила Берті першим монархом, що правив, який виграв Дербі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У другий день змагань кінні перегони у Челтнемі відвідали також син Камілли – Том Паркер-Боулз, Зара та Майк Тіндалли та принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком.

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