У зеленому пальті та шкіряній спідниці: королева Максима приїхала до Вашингтона

Її Величність прибула на зустріч із виконавчими директорами під спільним головуванням Італії та Нідерландів у Вашингтоні, округ Колумбія. Королева Максима відвідує Вашингтон як спеціальна адвокатка Генерального секретаря ООН з питань фінансового здоров'я.

Максима була одягнена в темно-зелене пальто з поясом на талії, шкіряну спідницю в тон довжини до колін і в руках несла зелену сумку, а взута була в замшеві туфлі-човники на підборах. У королеви було розпущене волосся, а з прикрас вона одягла золотий браслет з кольоровим камінням і годинник на шкіряному чорному ремінці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А буквально день тому королева Максима здійснила візит до медичного закладу в Роттердамі, де вона з'явилася в елегантному луку та з великою брошкою у вигляді павука на грудях.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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