У зеленому пальті та спідниці у складку: принцеса Анна на заході для військових
Королівська принцеса Анна відвідала новий робочий захід у Сільверстоуні.
Її королівська Високість, як покровителька благодійної організації з працевлаштування військовослужбовців, виголосила промову під час візиту на захід профорієнтації для спільноти збройних сил у технологічному кампусі Aston Martin Racing у Сільверстоуні, графство Нортгемптоншир.
Сестра короля Чарльза була одягнена у брудно-зелене пальто в ялинку, спідницю у складки та бежеву водолазку. На грудях у неї була пришпилена брошка, у вухах — перлинні сережки, також вона мала класичну зачіску та червоний блиск на губах.
Раніше цього тижня принцеса Анна відвідала святкові заходи з нагоди третьої річниці коронації Чарльза, де з’явилася у червоному пальті та з хусткою на шиї.