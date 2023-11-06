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У зеленому пальті та туфлях із шипами: кронпринцеса Мері на зустрічі з королевою Летицією

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У зеленому пальті та туфлях із шипами: кронпринцеса Мері на зустрічі з королевою Летицією

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Спадкова пара Данії зустрічала сьогодні короля та королеву Іспанії, які прибули до країни з триденним державним візитом.

Дружина майбутнього короля Данії прибула до палацу Амалієнборг у темно-зеленому пальті з вовни від The Fold London, в руках тримала темно-синій клатч з телячої шкіри від Quidam Bags і була взута в туфлі-човники від Maison Valentino з шипами. Під пальтом у Мері була синя сукня, а йому до тону вона підібрала капелюх, декорований синьою стрічкою.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images
Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Свій образ кронпринцеса доповнила квітковими сережками Bruun Rasmussen та брошкою, яка називається "Копенгагенський лист" від бренду Ole Lynggaard Copenhagen. Мері розпустила своє каштанове волосся і зробила насичений макіяж.

Нагадаємо, королева Летиція в перший день у Данії постала на публіці у вовняному пальті з поясом кольору вівсянки від & Other Stories, у туфлях та з клатчем від Magrit і одягла темно-червону сукню.

Королева Летиція та король Філіп VI з королевою Маргрете / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI з королевою Маргрете / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
680
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