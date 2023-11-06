У зеленому пальті та туфлях із шипами: кронпринцеса Мері на зустрічі з королевою Летицією

Спадкова пара Данії зустрічала сьогодні короля та королеву Іспанії, які прибули до країни з триденним державним візитом.
Дружина майбутнього короля Данії прибула до палацу Амалієнборг у темно-зеленому пальті з вовни від The Fold London, в руках тримала темно-синій клатч з телячої шкіри від Quidam Bags і була взута в туфлі-човники від Maison Valentino з шипами. Під пальтом у Мері була синя сукня, а йому до тону вона підібрала капелюх, декорований синьою стрічкою.
Свій образ кронпринцеса доповнила квітковими сережками Bruun Rasmussen та брошкою, яка називається "Копенгагенський лист" від бренду Ole Lynggaard Copenhagen. Мері розпустила своє каштанове волосся і зробила насичений макіяж.
Нагадаємо, королева Летиція в перший день у Данії постала на публіці у вовняному пальті з поясом кольору вівсянки від & Other Stories, у туфлях та з клатчем від Magrit і одягла темно-червону сукню.
Читайте також: