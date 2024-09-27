В зеленому пальті та з хусткою у принт маків: принцеса Анна приїхала на пам'ятний захід до Франції

Королівська принцеса відвідала похорон двох невідомих шотландських солдатів, які загинули під час Першої світової війни та були поховані на британському цвинтарі в Лос-ан-Ґоелі неподалік Ланса на півночі Франції.

Двоє шотландських солдатів, які загинули в Першій світовій війні, були перепоховані на півночі Франції, де британська принцеса Анна відкрила розширений цвинтар для загиблих у військовому конфлікті 1914-1918 років, останки яких все ще знаходять протягом понад століття.

Принцеса Анна, яка є президенткою Комісії з військових поховань країн Співдружності (CWGC), приїхала в темно-зеленому пальті та шарфі, прикрашеному маками, висловлюючи свою повагу загиблим співвітчизникам. Принцеса одягла перлинні сережки-цвяшки, зробила легкий макіяж і свою фірмову зачіску.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Королівська принцеса також очолила церемонію відкриття розширеного військового цвинтаря на півночі Франції. Мало що відомо про цих двох чоловіків, похованих поряд із 46-ма невідомими солдатами, відомі лише шотландські полки, в яких вони служили. В написі на їхніх надгробках йдеться: "Солдат Великої війни – відомий Богу" – фраза, придумана письменником Редьярдом Кіплінгом, – цитує Daily Mail.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відвідувала Нідерланди. Королівська принцеса поклала вінок під час Меморіальної служби повітряно-десантних військ на ознаменування 80-ї річниці операції "Маркет Гарден" на військовому кладовищі в Остербеку.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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