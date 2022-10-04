У зеленому пальті та з улюбленою сумкою: королеву Каміллу тепло вітала публіка в Уельсі

За багато років, які Камілла поруч із Чарльзом, їй таки вдалося завоювати любов публіки. І нехай, можливо, ця любов відрізняється від тої, яку народ віддавав Діані, першій дружині принца Чарльза, королева-консорт Камілла все ж таки довела, що перебуває на своєму місці.

Вчора королівське подружжя відвідало Шотландію. Король і королева прибули, щоб офіційно відзначити надання статусу міста Данфермліна — містечку в області Файф.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Подружжя сфотографували, коли вони залишали Данфермлінське абатство після візиту, присвяченого його 950-річчю, і після відвідування зборів у Міських палатах у Данфермліні.

73-річний Чарльз мав гарний вигляд у кілті, але його дружина 75-річна Камілла також мала чудовий вигляд. Вона була в темно-зеленому пальті, під яким виднілася молочно-біла блузка з рюшами на рукавах, взута була у високі шкіряні чоботи, а в руках несла зелену сумку від одного з улюблених брендів DeMellier London (така ж сумка є і у Меган Маркл).

Король Чарльз II та королева Камілла / Фото: Getty Images

На пальті у Камілли була пришпилена незвичайна брошка з темним камінням, у вухах були сережки-висячки, а на зап'ясті широкий золотий браслет. Також вона була у шкіряних рукавичках. Макіяж у неї був ледь помітний, а укладання класичне. Коли королева-консорт спілкувалася з публікою, їй подарували квіти і було видно, що Камілла дуже рада вітати всіх. Очевидно, публіка зустрічала Її Величність із теплотою.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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