У зеленому пальті та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна вручила трофеї у Челтнемі

Принцеса Анна вручила нагороди переможцям Челтнемського кінного фестивалю.
Королівська принцеса вручила трофей Джону П. Макманусу, чий кінь виграв Золотий кубок Челтнема в останній день Британського фестивалю перегонів у Челтнемі на іподромі Челтнема.
Принцеса приїхала на захід у зеленому пальті з коміром-стійкою та хутряною шапкою на голові. На її пальті була пришпилена золота брошка у вигляді коня, а у вухах були сережки-висячки з перлами. Зачіска принцеси Анни була її улюблена — фірмовий "вулик".
Сестра короля Чарльза провела на фестивалі кілька днів. В один із них вона з'явилася у довгому двобортному червоному пальті, яке вперше одягла 27 років тому.
Також фестиваль щодня відвідувала її дочка Зара Тіндалл. Покажемо вам кілька її стильних виходів.
Читайте також:
- У двобортному пальті та з обідком до тону: принцеса Євгенія відвідала перегони
- У синьому пальті та сірому костюмі: розглядаємо два нові виходи Зари Тіндалл у Челтнемі
- Улюблена модель клатча королівських осіб: його носять Кейт, Софі та принцеси Йоркські