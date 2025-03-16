У зеленому пальті та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна вручила трофеї у Челтнемі

Королівська принцеса вручила трофей Джону П. Макманусу, чий кінь виграв Золотий кубок Челтнема в останній день Британського фестивалю перегонів у Челтнемі на іподромі Челтнема.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Принцеса приїхала на захід у зеленому пальті з коміром-стійкою та хутряною шапкою на голові. На її пальті була пришпилена золота брошка у вигляді коня, а у вухах були сережки-висячки з перлами. Зачіска принцеси Анни була її улюблена — фірмовий "вулик".

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Сестра короля Чарльза провела на фестивалі кілька днів. В один із них вона з'явилася у довгому двобортному червоному пальті, яке вперше одягла 27 років тому.

Також фестиваль щодня відвідувала її дочка Зара Тіндалл. Покажемо вам кілька її стильних виходів.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Зара і Майк Тіндалли у Челтнемі / Фото: Getty Images

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