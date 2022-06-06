У зеленому пальті з вишивкою: принц Чарльз із усмішкою дивився, як його дружина Камілла розрізала торт до ювілею королеви

Під час святкування платинового ювілею королеви у вихідні відбувся великий ювілейний обід у ресторані The Oval в Лондоні. Його відвідали принц Чарльз та герцогиня Корнуольська, а також Кейт та Вільям та сестри Йоркські.
Саме для цього обіду напередодні герцогиня Кембриджська з трьома дітьми готувала десерти та показувала відео у своєму Instagram.
Покровителькою великого обіду була герцогиня Камілла. Вона є покровителькою Big Lunch від 2013 року. На вечірку дружина принца Уельського прибула у смарагдовому пальті з вишивкою та у численних золотих прикрасах.
Принц Чарльз стояв поруч і усміхався, коли спостерігав, як його дружина різала величезний святковий торт, який призначався для гостей заходу.
Пізніше цього ж дня Камілла та Чарльз були присутні на балконі Букінгемського палацу разом з королевою Єлизаветою II, принцом Вільямом, герцогинею Кетрін та їхніми трьома дітьми.
Читайте також:
- Ох, цей принц: стало відомо, про що говорили на балконі королева Єлизавета II і її правнук Луї Кембриджський
- Невже знову вагітна: Піппа Міддлтон у сукні, що підкреслює живіт, відвідала концерт на честь Єлизавети II
- На честь ювілею: королева Єлизавета II знялася в кумедному скетчі і показала, що носить у сумці