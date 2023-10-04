У зеленому светрі та штанях: королева Ранія на зустрічі з біженцями

Королева Ранія все ще перебуває у Північній Ірландії.

Там королева Йорданії виступила на саміті молоді, а також зустрілася з біженцями.

"Вчорашня зустріч з тими, хто просить притулку в Белфасті стала дуже корисним досвідом. Я дізналася про неймовірну роботу, яку роблять Освітній центр Conway Education Centre і ArtsEkta для розширення можливостей і підтримки новачків у їхньому співтоваристві... доказ того, що, коли ми робимо це пріоритетом, ми здатні допомогти найуразливішим серед нас", — написала у підписі під знімку королева.

Ранія приїхала до центру у вкороченому джемпері від Stella Mccartney, синіх широких штанях зі стрілками та темно-синіх пошитих на замовлення туфлях Jennifer Chamandi.

Свій черговий образ королева доповнила годинником на зап'ясті, класичним укладанням та макіяжем.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт також відвідала центр для переселенців із України, але у Британії. Вони з королевою Ранією навіть обрали схожі образи для цих виходів.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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