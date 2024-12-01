У зеленому вбранні та сережками-оливками: королева Максима в оригінальному образі з'явилася на заході

Її Величність мала дуже стильний вигляд, а кожна деталь вбрання була продумана до дрібниць.

Королева Нідерландів Максима відвідала захід Rabobank Cooperatief Impact Event у конгрес-центрі NBC 30 листопада у Ньювегейні. Вона з'явилася на заході як спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань фінансової грамотності.

Королева Максима / Фото: Getty Images

З цієї нагоди королева Максима одягла зелене вбрання від свого улюбленого бренду Natan. На ній був елегантний тотал-лук оливкового кольору.

Вбрання королеви включало жакет на затин із поясом, водолазку та шкіряну спідницю нижче колін. Образ Максими доповнили замшеві туфлі на підборах, стильний клатч та кілька прикрас, особливу увагу серед яких привернули її сережки у вигляді гілок дерева оливи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цей вихід королеви у світ стався наступного дня після сімейної фотосесії з її чоловіком та трьома доньками. Вони зробили багато чудових фотографій, але одне їхнэ фото трохи зіпсував їхній собака Мамбо, змусивши королівську родину трохи почервоніти.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

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