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У зеленому жакеті та червоній спідниці: королева Камілла з’явилася з чоловіком-королем у Шотландії
Король Чарльз і королева Камілла відвідали Единбург у суботу, коли Його Величність відкрив засідання шотландського парламенту.
Королева Камілла цього дня мала чудовий вигляд, віддавши шану традиційному національному костюму, одягнувши яскраво-червоний кілт і гакі-зелений жакет. Камілла доповнила свій образ чудовим капелюхом із пером того ж насиченого зеленого відтінку, що й її елегантний жакет, зеленими замшевими туфлями та невеликою шкіряною сумкою, яку тримала в руках. Образ королева також доповнила золотими прикрасами — ланцюжком із підвіскою на шиї, сережками та великим золотим браслетом на зап'ясті.
Король Чарльз був одягнений у картатий кілт і теж мав елегантний вигляд.
Після церемонії король і королева зустрілися з місцевими героями, номінованими членами шотландського парламенту за їхній «виключний внесок» у життя місцевих спільнот. Також на честь короля та королеви відбулася серія спеціальних виступів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Камілла в яскраво-синьому пальті і з сумкою Lady Dior сяяла з королем Чарльзом в Аскоті.