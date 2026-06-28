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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

У зеленому жакеті та червоній спідниці: королева Камілла з’явилася з чоловіком-королем у Шотландії

Король Чарльз і королева Камілла відвідали Единбург у суботу, коли Його Величність відкрив засідання шотландського парламенту.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла цього дня мала чудовий вигляд, віддавши шану традиційному національному костюму, одягнувши яскраво-червоний кілт і гакі-зелений жакет. Камілла доповнила свій образ чудовим капелюхом із пером того ж насиченого зеленого відтінку, що й її елегантний жакет, зеленими замшевими туфлями та невеликою шкіряною сумкою, яку тримала в руках. Образ королева також доповнила золотими прикрасами — ланцюжком із підвіскою на шиї, сережками та великим золотим браслетом на зап'ясті.

Король Чарльз був одягнений у картатий кілт і теж мав елегантний вигляд.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Після церемонії король і королева зустрілися з місцевими героями, номінованими членами шотландського парламенту за їхній «виключний внесок» у життя місцевих спільнот. Також на честь короля та королеви відбулася серія спеціальних виступів.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Камілла в яскраво-синьому пальті і з сумкою Lady Dior сяяла з королем Чарльзом в Аскоті.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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