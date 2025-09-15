У зеленому жакеті та капелюсі-пігулці: королеву Каміллу з чоловіком Чарльзом заскочили в Шотландії

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Королівське подружжя зазнімкували дорогою на службу до церкви, яку вони відвідують щонеділі, перебуваючи в Шотландії.

Короля і королеву сфотографували в автомобілі. Камілла була одягнена в зелений жакет з картатим коміром і капелюх-пігулку. У неї, як завжди, було бездоганне укладання, легкий макіяж на обличчі, під жакетом виднілася молочно-біла сорочка, а у вухах були перлинні сережки-висячки.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Короля Чарльза в машині було майже не видно.

Реклама

Цього тижня монарх прийматиме у Віндзорі президента США Дональда Трампа, який приїде на два дні з державним візитом разом зі своєю дружиною Меланією Трамп.

Минулого тижня, нагадаємо, король Чарльз зустрівся зі своїм молодшим сином принцом Гаррі у Кларенс-гаусі. Це була їхня перша особиста зустріч за майже два роки. Після цього принц вирушив з візитом до Києва.