У зеленому жакеті та капелюсі-пігулці: королеву Каміллу з чоловіком Чарльзом заскочили в Шотландії
Король Чарльз і королева Камілла повернулися до Балморалу на вихідні і відвідали недільну службу у церкві Краті-Кірк.
Королівське подружжя зазнімкували дорогою на службу до церкви, яку вони відвідують щонеділі, перебуваючи в Шотландії.
Короля і королеву сфотографували в автомобілі. Камілла була одягнена в зелений жакет з картатим коміром і капелюх-пігулку. У неї, як завжди, було бездоганне укладання, легкий макіяж на обличчі, під жакетом виднілася молочно-біла сорочка, а у вухах були перлинні сережки-висячки.
Короля Чарльза в машині було майже не видно.
Цього тижня монарх прийматиме у Віндзорі президента США Дональда Трампа, який приїде на два дні з державним візитом разом зі своєю дружиною Меланією Трамп.
Минулого тижня, нагадаємо, король Чарльз зустрівся зі своїм молодшим сином принцом Гаррі у Кларенс-гаусі. Це була їхня перша особиста зустріч за майже два роки. Після цього принц вирушив з візитом до Києва.