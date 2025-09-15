ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

У зеленому жакеті та капелюсі-пігулці: королеву Каміллу з чоловіком Чарльзом заскочили в Шотландії

Король Чарльз і королева Камілла повернулися до Балморалу на вихідні і відвідали недільну службу у церкві Краті-Кірк.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королівське подружжя зазнімкували дорогою на службу до церкви, яку вони відвідують щонеділі, перебуваючи в Шотландії.

Короля і королеву сфотографували в автомобілі. Камілла була одягнена в зелений жакет з картатим коміром і капелюх-пігулку. У неї, як завжди, було бездоганне укладання, легкий макіяж на обличчі, під жакетом виднілася молочно-біла сорочка, а у вухах були перлинні сережки-висячки.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Короля Чарльза в машині було майже не видно.

Цього тижня монарх прийматиме у Віндзорі президента США Дональда Трампа, який приїде на два дні з державним візитом разом зі своєю дружиною Меланією Трамп.

Минулого тижня, нагадаємо, король Чарльз зустрівся зі своїм молодшим сином принцом Гаррі у Кларенс-гаусі. Це була їхня перша особиста зустріч за майже два роки. Після цього принц вирушив з візитом до Києва.

Принц Гаррі в Києві / © Getty Images

Принц Гаррі в Києві / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie