У зеленому жакеті та мокасинах з котами: Сара Йоркська на презентації своєї книжки

Сара Йоркська зараз зайнята просуванням своєї нової книжки та нещодавно відвідала з візитом Будапешт.

Книга Сари "Її серце для компаса" перекладена різними мовами, зокрема й угорською. На її презентацію герцогиня приїхала у зеленому жакеті від мадридського бренду The Extreme Collection із золотими ґудзиками та золотою вишивкою Ashton на рукавах, а також одягла чорну сукню середньої довжини. Вартість такого жакету 856 доларів.

Образ 63-річна Сара доповнила чорними прозорими колготами та цікавим взуттям – мокасинами з котячими мордочками Cool Cats Slip-On від Charlotte Olympia. Їхня вартість 235 долари.

Довге руде волосся Сара розпустила, одягла обруч на голову, зробила макіяж, підкресливши очі, і одягла золотий ланцюжок із підвіскою у вигляді монети та браслети на зап'ястя. З аксесуарів вона також носила брошку із зображенням маку на лацкані піджака.

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Знімками із заходу Сара ділилася у своєму Instagram. Там вона ділилася і милими фотографіями з коргі королеви Єлизавети II, якими тепер опікується Сара та її ексчоловік принц Ендрю.

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