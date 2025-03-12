У зеленому жакеті та штанях: елегантна королева Софія продемонструвала новий лук на публіці

Її зазнімкували під час щорічного засідання вищого керівного органу Школи музики королеви Софії. Рада піклувальників Школи музики королеви Софії складається з широкої групи особистостей, які представляють різні верстви суспільства, прихильних до освітньої та художньої роботи, що проводиться цим центром міжнародного рівня для навчання молодих музикантів.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Королева прибула на зустріч у зеленому подовженому жакеті з твіду і чорних штанях, на грудях у неї була пришпилена брошка з квітами, а на шиї кілька прикрас. Софія зробила своє фірмове укладання, легкий макіяж на обличчі та одягла кілька прикрас на шию.

Королева Софія любить носити штанні костюми і практично щоразу виходячи у світ, демонструє новий лук.

Королева Софія / Фото: Getty Images

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