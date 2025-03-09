У зеленому жакеті та сірій спідниці: елегантна королева Максима відвідала робочу зустріч

Її Величність королева відвідала зустріч щодо покращення жіночого здоров'я, організовану WOMEN Inc.

Королева Максима з'явилася на заході у зеленому жакеті та сірій спідниці А-силуету — комплект від улюбленого бренду королеви Natan couture, у неї у вухах були сережки круглої форми теж зеленого кольору, волосся вона розпустила і зробила виразний макіяж очей.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На заході королева Максима одержала копію книжки "Діагноз: жінка" від міністра охорони здоров'я Нідерландів Флер Агеми. Ця організація займається захистом становища жінок Нідерландах.

Нещодавно ми показували образ королеви Максими у смарагдових відтінках, коли вона приїжджала до Нью-Йорка.

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