У зеленому жакеті та спідниці-плісе: згадуємо, як принцеса Діана їздила до Непалу

Це фото було зроблено під час поїздки Діани до Непалу 2 березня 1993 року.

Принцеса Уельська того дня спостерігала за демонстрацією перев'язок у штабквартирі Непальського Червоного Хреста в Катманду.

Принцеса підписала угоду про допомогу від Британського Червоного Хреста під час екскурсії центром. Вона знаходилася у п'ятиденній поїздці до Непалу, щоб сприяти просуванню британських проєктів допомоги в країні.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Одягнена Діана була того дня в чорну сукню з плісованим подолом і видовжений зелений жакет із короткими рукавами. На плечі у Діани висіла темно-зелена сумка із замші на ремінці-ланцюжку, а взута вона була в балетки із золотими бантами. Також у неї було її фірмове укладання, а у вухах золоті сережки-кліпси з перлинами.

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