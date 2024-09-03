У зеленому жакеті та улюблених прикрасах: королева Маргрете сходила до музею

84-річна королева Данії Маргрете II була присутня на офіційному відкритті нової виставки у Музеї вікінгів Фіркат.
В Instagram данської королівської родини опублікували кілька фотографій із заходу. Королева приїхала туди у зеленому подовженому жакеті, смугастій сорочці та синій спідниці середньої довжини. Вона взула туфлі на невисоких підборах, через плече в неї висіла сумка, також Маргрете одягла сережки-кліпси, до жакета прикріпила брошку, на пальцях у неї було кілька каблучок. Червоний манікюр та яскрава помада – постійні атрибути практично кожного виходу королеви на публіку.
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Нагадаємо, у січні 2024 року Маргрете II зреклася трону на користь старшого сина Фредеріка X, але титул королеви за собою зберегла.
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