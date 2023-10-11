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У зеленому жакеті та з манікюром: 79-річна королева Сільвія приїхала до Німеччини

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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202
Час на прочитання
1 хв
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У зеленому жакеті та з манікюром: 79-річна королева Сільвія приїхала до Німеччини

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

79-річна шведська королева продемонструвала розкішний лук на публічному заході.

Дружина короля Карла Густава разом із графинею Беттіною Бернадот та графом Б'єрном Бернадоттом відвідують острів Майнау на Боденському озері в Констанці, у Німеччині.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Її Величність була в зеленому жакеті з твіда, під який одягла білу блузку з рюшами і чорні штани-кльош. Аутфіт доповнила чорними туфлями на підборах та бежевою сумкою на короткій ручці.

У королеви було бездоганне укладання та макіяж на обличчі. На шиї виблискувало перлинне намисто, також вона одягла кілька каблучок і зробила манікюр.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу королева з'явилася на публіці у твідовому жакеті та спідниці кольору марсала, коли відвідувала замок Гріпсгольм.

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Дата публікації
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