У жакардовій сукні і в елегантних прикрасах: Джилл Байден передала музею свої інавгураційні образи

У Національному музеї американської історії відбулася презентація вбрань Джилл Байден, в яких вона з'являлася на публіці у день інавгурації свого чоловіка Джо Байдена. Їх перша леді віддала в дар музею.

На заході була присутня сама місіс Байден і дизайнерки луків - Александра О’Ніл і Габріела Герст.

Джилл Байден, Александра О’Ніл і Габріела Герст / Фото: Associated Press

Перший образ – це блакитний твідовий ансамбль із кристалами Swarovksi, який створив нью-йоркський бренд Markarian (його засновницею є Александра О’Ніл). Він складався з елегантного пальта з оксамитовим коміром і манжетами, сукні міді з шифоновою вставкою у зоні декольте і перлами на горловині, а також блакитної маски.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У цьому аутфіті перша леді з'явилася на церемонії присяги чоловіка.

Другий образ – це білосніжний ансамбль від американської дизайнерки уругвайського походження Габріели Герст. Він складався із елегантного пальта, прикрашеного на подолі різнокольоровою квітковою вишивкою та сукні довжини міді з такою самою квітковою вишивкою на прозорих рукавах і зоні декольте. Завершує аутфіт біла маска з вишивкою.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У ньому Джилл постала на скромному прийомі, який через коронавірус влаштували замість традиційного інавгураційного балу, на якому новообраний президент танцює з першою леді.

Ці два луки увійдуть до колекції особистих речей перших леді США. Там представлено 27 суконь, у яких перша леді з'являлися на церемоніях інавгурації, і 160 інших експонатів.

На заході Джилл з'явилася у блакитній жаккардовій мідісукні по фігурі з квадратним вирізом і в туфлях на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вона зробила гарне укладання, вечірній макіяж смокі-айс і особливу увагу надала прикрасам. У вухах у неї були елегантні діамантові сережки у вигляді крапель, на шиї – підвіски на золоих ланцюжках, а на руках – золоті браслети і каблучки з діаманатми. Перша леді мала чарівний вигляд.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на святкуванні китайського Нового року у Білому домі Джилл Байден постала у червоній сукні у китайському стилі.

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